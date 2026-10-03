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Утильсбор-2027: плати и страдай

Утильсбор-2027: плати и страдай

С 2027 года утилизационный сбор на отдельные категории машин может достигнуть 5,8 миллиона рублей. Это не шутка — это реальность, которая надвигается на автовладельцев.

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