Чешский миллиардер перевел активы в ОАЭ после обвинений в мошенничестве

Миллиардер Витек из Чехии перевел активы в ОАЭ после обвинений в мошенничестве Один из богатейших людей Чехии Радован Витек (Forbes оценивает его состояние в 6,5 миллиарда долларов) после обвинений в финансовом мошенничестве перевел активы в ОАЭ.