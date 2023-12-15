Чешский миллиардер перевел активы в ОАЭ после обвинений в мошенничестве

Миллиардер Витек из Чехии перевел активы в ОАЭ после обвинений в мошенничестве Один из богатейших людей Чехии Радован Витек (Forbes оценивает его состояние в 6,5 миллиарда долларов) после обвинений в финансовом мошенничестве перевел активы в ОАЭ.
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