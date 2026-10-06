«Что ты скажешь Месси?» В городах Аргентины расставили телефоны, чтобы люди оставляли обращения к Лео

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В Аргентине случилась трогательная акция перед прощальным матчем Лионеля Месси за сборную Аргентины. В ночь на среду команда проведет товарищескую игру с командой Бенина.

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