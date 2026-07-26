Депутат Немкин предупредил о схеме аферистов с маркетплейсами

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин предупредил о схеме аферистов с маркетплейсами: они требуют под видом сотрудников код из смс якобы для предотвращения списания средств за хранение несуществующего заказа.