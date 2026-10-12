«МегаФон»: летом обнаружено на треть больше смартфонов с вирусами

При этом число заблокированных подозрительных звонков продолжило снижаться Летом 2026 года количество пользователей, на смартфонах которых обнаружили вредоносные программы, увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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