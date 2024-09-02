Как развивать познавательный интерес у ребенка?

Воспитатель Ня и Бамс подскажут, как выбрать правильные игры и занятия. 123RF/legion-media.ru Грамотно подобранные разнообразные виды деятельности помогают развивать мышление, речь, координацию, память, а также способность мыслить критически.
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