Тюменцы взяли золото в двух гонках Кубка Содружества по биатлону. Фото

Два спортсмена из Тюменской области одержали победу финального этапа Кубка содружества по биатлону. Виктория Сливко и Александр Логинов стали лучшими в одиночной эстафете, сообщил глава региона Александр Моор.
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