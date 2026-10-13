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Аргументы и Факты

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Посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить во всех аэропортах России

Посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить во всех аэропортах России

Власти намерены распространить возможность посадки в самолет с помощью биометрии на все аэропорты России.

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