Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, высказался о ситуации на Западе, связав текущие проблемы с неспособностью признавать и исправлять допущенные ошибки.
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