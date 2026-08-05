Эндрю Корыбко: Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина Если Украине будет разрешено использовать Starlink или Starshield над российскими территориями, вероятность удара по НАТО вырастет многократно Эндрю Корыбко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.