Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь получил за октябрь зарплату в 93 тысячи гривен

Оказывается, защищать украинский язык очень даже прибыльное дело. Так называемый «мовный обмудсмен» Тарас Креминь, который не так давно призвал к переименованию городов с «русскоязычными» названиями, получает очень неплохой денежное содержание.
Оказывается, защищать украинский язык очень даже прибыльное дело. Так называемый «мовный обмудсмен» Тарас Креминь, который не так давно призвал к переименованию городов с «русскоязычными» названиями, получает очень неплохой денежное содержание.
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