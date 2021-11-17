Мировое обозрение

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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь получил за октябрь зарплату в 93 тысячи гривен

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь получил за октябрь зарплату в 93 тысячи гривен

Оказывается, защищать украинский язык очень даже прибыльное дело. Так называемый «мовный обмудсмен» Тарас Креминь, который не так давно призвал к переименованию городов с «русскоязычными» названиями, получает очень неплохой денежное содержание.

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