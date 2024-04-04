«Обсудим на брифинге». Нико Хюлькенберг раскритиковал Алонсо

«Обсудим на брифинге». Нико Хюлькенберг раскритиковал АлонсоLAT Images / HaasНемецкий гонщик Haas Нико Хюлькенберг остался недоволен действиями Фернандо Алонсо при обороне от Джорджа Рассела на Гран При Австралии.
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