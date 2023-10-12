Женщина купила на блошином рынке колечко с камушком, и только через 30 лет узнала его секрет

За чем обычно люди приходят на блошиные рынки? Для кого-то найти старинную раму для зеркала — большое счастье, кто-то считает «платье, как у бабушки» отличной сделкой, а кто-то радуется старым вазочкам и статуэткам.
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