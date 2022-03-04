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"Народ толпами глазеть собирается": новое модное место отдыха реально впечатлило горожан

"Народ толпами глазеть собирается": новое модное место отдыха реально впечатлило горожан

В социальной сети Instagram vtoryak.vdk (12+) жители Владивостока рассказали об изменениях в новом модном месте отдыха, которые реально впечатлили горожан.

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