Зачем клеймить СССР?

Олег Самойлов

Неужели кто-то хаять смеет СССР? Что-то не встречал выступлений страну охаивающих! А вот люди, которые совкодрочерам на ИХ ЛОЖЬ беспросветную пишут правду, почему-то эти самые совкодрочеры приписывают именно ОХАИВАНИЕ страны СССР! Самый простой и беспроигрышный способ перевалить с больной головы на здоровую! Что поделаешь, правда не всегда на мед похожа по вкусу! Достаточно часто она горькая и весьма неприятная!