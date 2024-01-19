Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Зачем клеймить СССР?

Зачем клеймить СССР?

Конунг Ингвар Самые горячие споры вызывает Союз. Честно говоря, не понимаю негатива.

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Комментарии
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Сергей
точно!  а цифры опроса радуют!
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4 час.
Олег Самойлов
А что, при сисисилизьми была экономика?
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2 час.
Олег Самойлов
Неужели кто-то хаять смеет СССР?  Что-то не встречал выступлений страну охаивающих! А вот люди, которые совкодрочерам на ИХ ЛОЖЬ беспросветную пишут правду, почему-то эти самые совкодрочеры приписывают именно ОХАИВАНИЕ страны СССР! Самый простой и беспроигрышный способ перевалить с больной головы на здоровую! Что поделаешь, правда не всегда на мед похожа по вкусу! Достаточно часто она горькая и весьма неприятная!
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2 час.

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