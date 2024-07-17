Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, против которого было возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием, отрицая свою вину, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии