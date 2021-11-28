РПЛ проведет расследование из-за задержаний фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом»

Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам событий после матча 16-го тура чемпионата РФ по футболу между столичным ЦСКА и питерским «Зенитом», после которого прошли задержания болельщиков команды хозяев, проведет тщательное расследование этой ситуации.
Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам событий после матча 16-го тура чемпионата РФ по футболу между столичным ЦСКА и питерским «Зенитом», после которого прошли задержания болельщиков команды хозяев, проведет тщательное расследование этой ситуации.
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