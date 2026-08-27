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Евгений Свечников о флагах России на параде «Каролины»: «Большая гордость и честь. Это важно для наших ребят, играющих в НХЛ»

Форвард « Спартака »  Евгений Свечников прокомментировал появление флагов России на чемпионском параде «Каролины».

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