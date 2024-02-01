Ветеранам Афганистана в 2024 году положены выплаты в честь 35 годовщины вывода войск СССР: кто и когда получит деньги Евгения КомароваВоенные действия в Афганистане отразились не только на судьбах солдат, но и на будущих поколениях и их семьях.