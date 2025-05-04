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Мошенники придумали новую схему обмана с покупкой билетов для свидания

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме. Об этом сообщает ТАСС. В рамках нее злоумышленники крадут денежные средства с банковской карты под предлогом покупки билетов на культурное мероприятие для первого свидания.

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