Очередь на суда в портах США растет из-за забастовки докеров

В четверг у берегов крупных портов США выстроились длинные очереди из контейнеровозов, поскольку крупная забастовка докеров, продолжающаяся третий день, затрудняет разгрузку и угрожает дефицитом товаров — от бананов до автозапчастей.
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