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Позитив для оптимистов

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Что останется от Киева после полной «воздушной блокады»

Что останется от Киева после полной «воздушной блокады»

Российские войска продолжают беспрецедентную по своей интенсивности воздушную кампанию против Киева и объектов военной инфраструктуры Украины, которая длится уже более ста часов.

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Вера смелых

Не смешите народ и его тапочки - "политик - анамналитик" с бодуна Царёв, бывший четырежды депутат Рады, не возражаешь против бандеризации Украины- владелец санатория- беглый хохол, друх сирдешный бабы-жопы - это для нас авторитет?... Тем более, поаторяющий чужие слова... "Подпольщик" Лебедев- из какого подполья -с ? НА ЖИДОБАНДЕРИНЕ НЕ БЫЛО И НЕТ ПОДПОЛЬЯ И ПАРТИЗАН. Блогер Лебедев, тоже повторяющий, но в другой форме, сведения от нашего МО. Вот мне за автора статьи стыдно...