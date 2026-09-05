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ИА Регнум

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Захарова назвала неожиданным жестом обращение Путина к Сигалу на ВЭФ

Неожиданным жестом, который даже искушенную дипломатическую публику заставил удивиться, назвала публичное обращение президента России Владимира Путина к голливудскому актеру Стивену Сигалу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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