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Закон, порядок, государство

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Лучшая проза о Дальнем Востоке – в коротком списке Премии им. Арсеньева

Лучшая проза о Дальнем Востоке – в коротком списке Премии им. Арсеньева

Малое жюри пятого сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) сформировало "короткий список" Премии, в который вошли девять присланных на творческий конкурс произведений (по три в каждой из номинаций — "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей"), сообщает ИА PrimaMedia.

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