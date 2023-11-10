Лучшая проза о Дальнем Востоке – в коротком списке Премии им. Арсеньева

Малое жюри пятого сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) сформировало "короткий список" Премии, в который вошли девять присланных на творческий конкурс произведений (по три в каждой из номинаций — "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей"), сообщает ИА PrimaMedia.