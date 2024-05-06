Михаил Онуфриенко об "успехах России": "У нас начался долгожданный "бунт на корабле" "У нас начался долгожданный бунт на корабле", - так охарактеризовал поведение среднеазиатских государств по поводу "успехов России" журналист Михаил Онуфриенко.
"У нас начался долгожданный "бунт на корабле"
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Сергей Трофимов
вон их из России вон и лишать их всех гражданства России
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36 мин.
ЛВ
Лариса Воробьева
Путин не выращивал чиновников. Их выращивали США, когда в 90-е их отправляли туда, на стажировку. Работа с ними была проведена большая. Американцы создали вертикаль власти подобную своей. Нас готовили к окончательному развалу.С тем, что Путину досталось, он уже долгое время борется. Сразу этого не изменить. Либерастов во власти много. Они очень тормозят развитие страны. Но постепенно всё меняется. И изменится...
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26 мин.
vagas Karlito
Ну что бы совсем не приезжали не от нас зависит а вот то что уже здесь присутствуют я о них!
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24 мин.
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