"У нас начался долгожданный "бунт на корабле"

ЛВ

Лариса Воробьева

Путин не выращивал чиновников. Их выращивали США, когда в 90-е их отправляли туда, на стажировку. Работа с ними была проведена большая. Американцы создали вертикаль власти подобную своей. Нас готовили к окончательному развалу.С тем, что Путину досталось, он уже долгое время борется. Сразу этого не изменить. Либерастов во власти много. Они очень тормозят развитие страны. Но постепенно всё меняется. И изменится...