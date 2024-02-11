Военнослужащие подразделения ПДСС Тихоокеанского флота провели плановый осмотр районов базирования сил флота в Приморском крае

Боевые пловцы провели обследование нескольких бухт залива Петра Великого на предмет возможных закладок и схронов, а также осуществили плановый осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей с целью обнаружения взрывчатых устройств и повреждений.
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