"Хочешь улыбнуться, а получается гримаса". Режиссёр Марк Горобец намекнул на личный кризис на фоне слухов о разводе с 19-летней женой

51-летний режиссёр Марк Горобец, который, по слухам, разводится со своей молодой женой, ещё в июле опубликовал в соцсетях меланхоличный пост, в котором говорится о потерях и разочаровании.
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