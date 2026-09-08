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SPLETNIK

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"Хочешь улыбнуться, а получается гримаса". Режиссёр Марк Горобец намекнул на личный кризис на фоне слухов о разводе с 19-летней женой

"Хочешь улыбнуться, а получается гримаса". Режиссёр Марк Горобец намекнул на личный кризис на фоне слухов о разводе с 19-летней женой

51-летний режиссёр Марк Горобец, который, по слухам, разводится со своей молодой женой, ещё в июле опубликовал в соцсетях меланхоличный пост, в котором говорится о потерях и разочаровании.

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