Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским

В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет порекомендовал западным политикам начинать «чистить» страницы в соцсетях и удалять совместные фотографии с Владимиром Зеленским.

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