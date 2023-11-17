Россия и Индонезия обсудили возможность организации матчей футбольных сборных

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в России Хосе Таваресом и обсудил с ним возможное проведение контрольных матчей между национальными командами стран разных возрастов.
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