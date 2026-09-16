Уехавший в США Андрей Бурковский жестко ответил Собчак и прошелся по Богомолову

Андрей Бурковский уже несколько лет живет в США и пытается построить там актерскую карьеру с нуля. Артист признался, что мог оказаться даже в оскароносной «Аноре».
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