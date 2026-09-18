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Пронедра

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В России предложили сделать среду полувыходным днем в школах для разгрузки

В России предложили сделать среду полувыходным днем в школах для разгрузки

Общественная палата предложила сделать среду полувыходным днём в российских школах. Академик РАН Онищенко поддержал идею и объяснил, почему четверг — худший день для контрольных.

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