Депутат Госдумы предложил запретить галочки по умолчанию при оформлении услуг в интернете

Борис Чернышов просит Роспотребнадзор закрепить такое правило на законодательном уровне Вице‑спикер Госдумы восьмого созыва Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ужесточить правила получения согласия потребителей в интернете.
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