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Глава Минстроя Файзуллин: более двух тысяч объектов восстановлены в новых регионах РФ

Глава Минстроя Файзуллин: более двух тысяч объектов восстановлены в новых регионах РФ

Более двух тысяч объектов восстановили в новых российских регионах после военных действий. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях строятся новые школы, больницы, ДК и жилые здания, заявил на встрече с сенаторами глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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