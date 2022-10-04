Глава Минстроя Файзуллин: более двух тысяч объектов восстановлены в новых регионах РФ

Более двух тысяч объектов восстановили в новых российских регионах после военных действий. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях строятся новые школы, больницы, ДК и жилые здания, заявил на встрече с сенаторами глава Минстроя Ирек Файзуллин.