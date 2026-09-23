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FiNE NEWS

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23 сентября 2026: как встретить осеннее равноденствие с магией и традициями

23 сентября 2026: как встретить осеннее равноденствие с магией и традициями

В 2026 году 23 сентября в 03:05 по московскому времени произойдет удивительное астрономическое явление — осеннее равноденствие.

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