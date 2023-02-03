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Деннис Смит и Лэрри Нэнс – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Деннис Смит и Лэрри Нэнс – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА выложила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые прошли 2 января. Первые места в Топ-10 достались Деннису Смиту («Шарлотт») и Лэрри Нэнсу («Новый Орлеан»).

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