Косить ворье косой ⚡️Арестованный генерал Вадим Шамарин, по версии следствия, получил взятку в 36 млн рублей от руководства одного из предприятий за увеличение закупок продукции для Минобороны (с) СК РФ ⚡️Предполагаемые взяткодатели в деле генерала Шамарина - гендиректор и главный бухгалтер "Пермского телефонного завода "Телта", они арестованы (с) СК РФ Ситуация проясняется.
Косить ворье косой
Комментарии
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Александр Рожков
А хто мине скажет, где нет кумовства, тому я плюну в его поганую харю... А кто виноват не скажу. свои мозги пора иметь уже....
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