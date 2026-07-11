МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации «окончательно закрытым» Северная Корея вновь заявила о своей принципиальной позиции: вопрос денукле.
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МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации «окончательно закрытым» Северная Корея вновь заявила о своей принципиальной позиции: вопрос денукле.
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