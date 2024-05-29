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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CDPR заявила, что Ведьмак 4 будет отличаться от Ведьмака 3: “Мы не хотим застрят...

CDPR заявила, что Ведьмак 4 будет отличаться от Ведьмака 3: “Мы не хотим застрят...

CDPR заявила, что Ведьмак 4 будет отличаться от Ведьмака 3: “Мы не хотим застрять на одном и том же месте”До следующей игры “Ведьмака” под кодовым названием Polaris осталось еще несколько лет, но CD Projekt Red поделились небольшими новостями о разработке проекта в своих квартальных отчетах о прибылях, подтверждая, что команда разработчиков собирается приступить к… источник.

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