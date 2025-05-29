Техноблог от МК в Израиле

Сервис Google эволюционировал от простого облачного хранилища до продвинутой системы анализа видеоконтента, способной автономно "просматривать" и анализировать личные видео пользователей, включая приватную и рабочую информацию .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)