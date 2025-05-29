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Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Техноблог от МК в Израиле

Техноблог от МК в Израиле

Сервис Google эволюционировал от простого облачного хранилища до продвинутой системы анализа видеоконтента, способной автономно "просматривать" и анализировать личные видео пользователей, включая приватную и рабочую информацию .

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