НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Деа о КХЛ: «Удивляет количество талантливых ребят в нижних звеньях. Есть команды как «Торпедо», играющие в короткий пас на высоких скоростях. Мне такой хоккей по душе»

– Как тебе КХЛ в плане стиля? Например, многие иностранцы говорят, что они ожидали более открытого, атакующего хоккея в лиге, но зачастую здесь попадаются команды, играющие именно от обороны, ставящие автобус на своей синей линии и ловушки с капканами в средней зоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх