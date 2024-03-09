Деа о КХЛ: «Удивляет количество талантливых ребят в нижних звеньях. Есть команды как «Торпедо», играющие в короткий пас на высоких скоростях. Мне такой хоккей по душе»

– Как тебе КХЛ в плане стиля? Например, многие иностранцы говорят, что они ожидали более открытого, атакующего хоккея в лиге, но зачастую здесь попадаются команды, играющие именно от обороны, ставящие автобус на своей синей линии и ловушки с капканами в средней зоне.