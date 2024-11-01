Встреча министров иностранных дел России и КНДР в Минске началась с мощного заявления Цой Сон Хи. Представительница правительства Северной Кореи, […] The post «Помощь российскому народу в священной войне»: КНДР нагнетает appeared first on Медиакратия.
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