Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью жителя Республики Башкортостан

В социальных медиа размещена информация о том, что в Уфе в одном из торговых центров произошел конфликт между охранниками одного из развлекательных заведений, являющихся мигрантами, и посетителем, в ходе которого приезжие граждане нанесли мужчине телесные повреждения.
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