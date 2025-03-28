5 вещей, которые люди начинают по-настоящему ценить только после 70 лет

Спойлер: сейчас вы о них даже не задумываетесь. фото: Getty ImagesОдиночество, малоподвижный образ жизни, страх перед надвигающейся смертью, горы таблеток и масса диагнозов… Если при слове «старость» в вашей голове возникают примерно такие образы, спешим вас разубедить: в преклонном возрасте нет ничего страшного.