5 вещей, которые люди начинают по-настоящему ценить только после 70 лет

Спойлер: сейчас вы о них даже не задумываетесь. фото: Getty ImagesОдиночество, малоподвижный образ жизни, страх перед надвигающейся смертью, горы таблеток и масса диагнозов… Если при слове «старость» в вашей голове возникают примерно такие образы, спешим вас разубедить: в преклонном возрасте нет ничего страшного.
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