Рассказываем, как выжить в случае ядерного удара

В целях информационной осведомленности хотим рассказать о том, как выжить в случае ядерного взрыва. Вероятность удара низкая, мы не нагоняем панику и надеемся, что это не пригодится, но лучше знать, как действовать в критической ситуации.
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