Обновлённый Toyota Tundra 2027 получил новую внедорожную модификацию Trailhunter

Компания Toyota анонсировала обновлённый пикап Tundra 2027 модельного года. В числе ключевых нововведений — новая внедорожная версия Trailhunter, которая базируется на комплектации SR5 и оснащается рядом специальных опций для бездорожья.
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