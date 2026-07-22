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FiNE NEWS

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Обновлённый Toyota Tundra 2027 получил новую внедорожную модификацию Trailhunter

Компания Toyota анонсировала обновлённый пикап Tundra 2027 модельного года. В числе ключевых нововведений — новая внедорожная версия Trailhunter, которая базируется на комплектации SR5 и оснащается рядом специальных опций для бездорожья.

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