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Украинские войска обстреляли Горловку: выпущено 8 снарядов НАТО-калибра

Украинские войска обстреляли Горловку: выпущено 8 снарядов НАТО-калибра

Украинские войска обстреляли Горловку из артиллерии НАТО-калибра 155 мм, включая 6 кассетных снарядов.

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