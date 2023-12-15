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    Стоило только нарастить выпуск и вуаля.На Авдеевском нап...
  • evgeniya merkulova
    Во-первых, Новый год - это НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник. Это Новый год по календарю!!!!!!!. Во-вторых, школа - это СВЕТСКИ...Со дна постучали....
  • evgeniya merkulova
    Во-первых, Новый год - это НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник. Это Новый год по календарю!!!!!!!. Во-вторых, школа - это СВЕТСКИ...Со дна постучали....

Названы пять крупнейших целей для ядерных ударов на территории США

Названы пять крупнейших целей для ядерных ударов на территории США

  Геополитическая напряженность последнего времени воскресила страхи перед атомным апокалипсисом. В США составили отчет с перечнем крупнейших целей в стране для иностранных противников.

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