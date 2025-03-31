ЕС предупредил граждан о необходимом стратегическом запасе продуктов и туалетной бумаги

Европейский Союз, под предлогом нарастающей геополитической нестабильности, призвал своих граждан к созданию стратегических запасов продуктов питания, воды, предметов гигиены, таких как туалетная бумага, и других предметов первой необходимости.
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