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ЕС предупредил граждан о необходимом стратегическом запасе продуктов и туалетной бумаги

ЕС предупредил граждан о необходимом стратегическом запасе продуктов и туалетной бумаги

Европейский Союз, под предлогом нарастающей геополитической нестабильности, призвал своих граждан к созданию стратегических запасов продуктов питания, воды, предметов гигиены, таких как туалетная бумага, и других предметов первой необходимости.

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