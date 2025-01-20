Казанда су торбасын төзекләндергәндә эшчеләр өстенә туфрак ишелгән, бер кеше һәлак булган

Казанда су торбасын төзекләндергән вакытта эшчеләр өстенә туфрак ишелгән. Казанның Коломенская урамында суүткәргеч торбаны төзекләндергән вакытта «РГ Стройгрупп» компаниясенең ике эшчесе өстенә туфрак ишелгән.
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