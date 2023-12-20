Клеймо предателя не снять: Пашинян снова попытался навесить всех собак на Путина

Пашинян попытался поставить Путина в неудобное положение, говоря о принадлежности Карабаха. Однако существующие факты премьер Армении "отменить" так и не смог19 декабря премьер Армении дал интервью Общественному телевидению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии