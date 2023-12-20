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Клеймо предателя не снять: Пашинян снова попытался навесить всех собак на Путина

Клеймо предателя не снять: Пашинян снова попытался навесить всех собак на Путина

Пашинян попытался поставить Путина в неудобное положение, говоря о принадлежности Карабаха. Однако существующие факты премьер Армении "отменить" так и не смог19 декабря премьер Армении дал интервью Общественному телевидению.

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Серж Южанин
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